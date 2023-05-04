ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карта войны в Украине. Британская разведка показала актуальные данные

Новина українською →
Украина, Четверг 04 мая 2023 14:35
Карта войны в Украине. Британская разведка показала актуальные данные Фото: британская разведка показала обновленную карту войны в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают наступать на трех направлениях на востоке Украины. Бойцы ВСУ отбивают атаки врага и не дают армии РФ продвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Нажмите на изображение, чтобы увидеть подробнее

Карта войны в Украине. Британская разведка показала актуальные данные

По данным карты от разведки Британии, эпицентром боевых действий остается восток Украины. Российские войска ведут атаки на Бахмутском направлении, вблизи Авдеевки и на линии Купянск-Лиман - на западе Луганской области.

На других участках фронта ситуация стабильная, враг перешел в оборону. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются локальные бои.

Российская армия продолжает активно обстреливать населенные пункты на линии и вблизи линии фронта.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники отразили 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По данным аналитиков ISW, ВСУ и боевики ППК "Вагнера" сражаются за "дорогу жизни" в Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война в Украине Война России против Украины
NEWS
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных