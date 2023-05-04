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Украинские военные уничтожили более 30 россиян под Лиманом и Купянском, - Череватый

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Украина, Четверг 04 мая 2023 20:41
Украинские военные уничтожили более 30 россиян под Лиманом и Купянском, - Череватый Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили 34 оккупанта под Лиманом и Купянском. Также бойцам удалось подбить вражеский танк Т-90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"На Лиманском и Купянском направлениях во время трех боесоприкосновений убиты 34 оккупанта, 79 ранены, еще трое взяты в плен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции украинских военных и населенные пункты россияне в сутки обстреляли 605 раз. Совершили 16 авианалетов.

На этом участке фронта подбиты враждебные: танк Т-90, БМП-2, БТР-80, САУ "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Силок" и две реактивные системы залпового огня "Град", - добавил Череватый.

Напомним, что украинские военные за сутки на востоке обезвредили две роты российских оккупантов, а также уничтожили почти три десятка вражеского вооружения и техники.

Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.

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