Украинские военные уничтожили более 30 россиян под Лиманом и Купянском, - Череватый
Украинские военные уничтожили 34 оккупанта под Лиманом и Купянском. Также бойцам удалось подбить вражеский танк Т-90.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.
"На Лиманском и Купянском направлениях во время трех боесоприкосновений убиты 34 оккупанта, 79 ранены, еще трое взяты в плен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позиции украинских военных и населенные пункты россияне в сутки обстреляли 605 раз. Совершили 16 авианалетов.
На этом участке фронта подбиты враждебные: танк Т-90, БМП-2, БТР-80, САУ "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Силок" и две реактивные системы залпового огня "Град", - добавил Череватый.
Напомним, что украинские военные за сутки на востоке обезвредили две роты российских оккупантов, а также уничтожили почти три десятка вражеского вооружения и техники.
Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.
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