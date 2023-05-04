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Зеленский поблагодарил Нидерланды за Patriot: уже спасли тысячи жизней

Новина українською →
Украина, Четверг 04 мая 2023 14:42
Зеленский поблагодарил Нидерланды за Patriot: уже спасли тысячи жизней Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за систему ПВО Patriot для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместную пресс-конференцию.

"Хочу поблагодарить королевство Нидерланды за вашу постоянную поддержку, за системы Patriot, которые в частности уже спасли тысячи украинских жизней", - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он проведет с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

Напомним, 17 января в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.

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