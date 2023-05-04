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Зеленский встретился с премьером Нидерландов

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Четверг 04 мая 2023 14:24
Зеленский встретился с премьером Нидерландов Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Макром Рютте. Он проведет с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По информации СМИ, глава государства Владимир Зеленский прибыл в Катсгейс в официальную резиденцию премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Несколько позже к разговору присоединился и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Напомним, что во время визита в Нидерланды Зеленский встретился с членами Сената и Палаты представителей. Он также посетил Международный уголовный суд и выступил с речью на Всемирном форуме для приглашенных гостей.

Как известно, это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства и одна из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала полномасштабной войны.

Детальнее о программе его рабочей поездки читайте по ссылке.

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