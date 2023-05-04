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Оккупанты устраивают "мясные штурмы" в Авдеевке. Из города хотят эвакуировать все население

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Донбасс, Четверг 04 мая 2023 12:32
Оккупанты устраивают "мясные штурмы" в Авдеевке. Из города хотят эвакуировать все население Фото: из Авдеевки Донецкой области хотят эвакуировать всех гражданских (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

"Горячими точками" на таврическом направлении остаются Марьинка и Авдеевка Донецкой области. В частности, из Авдеевки в ближайшее время постараются эвакуировать всех гражданских.

Об этом рассказал начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий во время телемарафона, передает РБК-Украина.

Он отметил, что по сравнению с прошлыми сутками наблюдается тенденция на увеличение интенсивности обстрелов. Хотя, в частности, в Авдеевке до сих пор остается мирное население.

"Там его осталось очень мало и, скорее всего, в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки", - рассказал он.

Телятицкий добавил, что россияне каждые сутки на этом направлении несут "безумные потери", и пытаются их "затыкать" кем угодно - вагнеровцами, мобилизованными и т.д. При этом тактика РФ остается неизменной.

"Они проводят "мясные штурмы". Иногда штурмовые группы выдвигаются даже без поддержки артиллерии и тяжелой техники. В частности, за сутки враг потерял около двух рот личного состава убитыми и ранеными", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке Донецкой области, которая постоянно находится под обстрелами, остается только один ребенок, его скрывают родители.

При этом, люди стали активнее эвакуироваться из Авдеевки. Жители крайне истощены выживанием под ежедневными авиаударами, без коммуникаций, медицинской помощи.

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Авдеевка Донбасс Марьинка
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