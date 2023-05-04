ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды

Новина українською →
Украина, Четверг 04 мая 2023 20:50
Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды Фото: Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президенту Владимиру Зеленскому, во время его визита в Нидерланды, показали военную технику, которая будет передана украинским военным.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

В своем Facebook Сибига опубликовал фото с военной техникой. Он напомнил, что Нидерланды – одна из стран-лидеров в помощи Украине.

По его словам, Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и своего друга премьер-министра Марка Рютта за сильную непоколебимую поддержку.

"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо", - написал Сибига.

Фото: Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды (facebook.com/andrij.sybiha)

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он проведет с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

Напомним, 17 января, в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ПВО Война России против Украины
NEWS
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных