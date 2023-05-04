Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды
Президенту Владимиру Зеленскому, во время его визита в Нидерланды, показали военную технику, которая будет передана украинским военным.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
В своем Facebook Сибига опубликовал фото с военной техникой. Он напомнил, что Нидерланды – одна из стран-лидеров в помощи Украине.
По его словам, Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и своего друга премьер-министра Марка Рютта за сильную непоколебимую поддержку.
"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо", - написал Сибига.
Фото: Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды (facebook.com/andrij.sybiha)
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он проведет с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.
Напомним, 17 января, в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.