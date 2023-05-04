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Бельгия анонсировала подготовку нового пакета военной помощи Украине

Новина українською →
Гаага, Четверг 04 мая 2023 15:09
Бельгия анонсировала подготовку нового пакета военной помощи Украине Фото: премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Бельгии готовится новый пакет военной помощи для Украины. Над этим ведет работу правительство страны.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в Гааге на пресс-конференции, передает РБК-Украина со ссылкой на ее трансляцию.

"Правительство Бельгии готовит новый пакет военной помощи Украине. И как вы знаете, с этими военными пакетами могут возникать практические препятствия. Но нет никакого сомнения, что мы должны продолжать эту поддержку", - заявил он.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр де Кро подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины.

Также мы писали, что Бельгия нашла альтернативный источник покупки танков для Украины.

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Гаага Бельгия Военная помощь
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