Зеленський у Нідерландах та арешт мера Одеси: новини за 4 травня

У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. А також вчора Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 4 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Зеленський здійснив візит до Нідерландів

У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів.

Зеленський виступив перед парламентом. Після чого він відвідав Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, де заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Пізніше Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він провів з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.

Під час зустрічі президент подякував Нідерландам за системи ППО Patriot для України. Пізніше Зеленському показали військову техніку, яку буде передано українським військовим.

Окрім того, вчора Зеленський зустрівся також і з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Мера Одеси взяли під варту

Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова. Про це стало відомо у четвер, 4 травня.

"4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського «Краяну» - міському голові Одеси", - сказано в повідомленні САП.

У відомстві повідомили, що Труханов не вніс заставу розмірі 30,866 мільйона гривень. У зв'язку з цим прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

ВАКС заслухав доводи сторін та частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

"На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", - повідомили в САП.

Бельгія анонсувала підготовку нового пакета військової допомоги Україні

У Бельгії готують новий пакет військової допомоги для України. Над цим веде роботу уряд країни.

"Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні. І як ви знаєте, з цими військовими пакетами можуть виникати практичні перешкоди. Але немає жодного сумніву, що ми маємо продовжувати цю підтримку", - заявив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.

Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги

Українські захисники збили безпілотник над Києвом під час останньої повітряної тривоги 4 травня увечері.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито", - розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, інформації щодо постраждалих немає.

При цьому мер Києва Віталій Кличко розповів, що після вибухів у Солом'янському районі столиці почалася пожежа.

"Вірогідно попадання уламків БПЛА. Усі служби прямують на місце. Деталі незабаром", - написав він.

Пізніше Кличко повідомив, що пожежа виникла також на невеликій площі на території у Печерському районі Києва через падіння уламків БПЛА. Будинки не пошкоджено, постраждалих немає.

При цьому, за його словами, рятувальники вже локалізували пожежу в будівлі Солом'янського району. Внаслідок падіння уламків зруйновано конструкції будівлі.

Вийшов з ладу. Військові збили над Києвом безпілотник Bayraktar

У четвер, 4 травня, у Київській області вийшов з ладу безпілотник Bayraktar. Військові були змушені збити його в небі над столицею.

"4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

"Ціль - знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", - додали у Повітряних силах.

Зазначається, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.