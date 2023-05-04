Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
Украинские защитники сбили беспилотник над Киевом во время последней воздушной тревоги сегодня, 4 мая, вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
"Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит", - рассказал Попко.
По его словам, информации о пострадавших нет.
При этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после взрывов в Соломенском районе столицы начался пожар.
"Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Детали вскоре", - написал он.
Обновлено 20:52
Кличко рассказал, что в Соломенском районе спасатели локализуют пожар в четырехэтажном здании. Площадь возгорания - 50 квадратных метров.
"В результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар. Представители ГСЧС работают на месте. Последствия уточняются. Информация будет обновляться", - добавляют в КГВА.
Обновлено 21:05
Мэр Киева добавил, что пожар возник на небольшой площади на территории в Печерском районе Киева из-за падения обломков БПЛА. Здания не повреждены, пострадавших нет.
При этом, по его словам, спасатели уже локализовали пожар в здании Соломенского района. В результате падения обломков разрушены конструкции здания. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в Киеве сегодня вечером объявили воздушную тревогу. После этого в столице раздались взрывы.
В Киевской городской военной администрации сообщали о работе систем ПВО.
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