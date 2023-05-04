Зеленский встретился с королем Нидерландов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Президент выразил благодарность за всестороннюю поддержку Нидерландами Украины в защите нашей свободы и независимости, а также за личную заботу короля и королевской семьи об украинцах, прибывших в Нидерланды в поисках убежища от войны.

"С первых дней нападения России мы чувствуем, что Нидерланды и весь нидерландский народ вместе с Украиной", - отметил Зеленский.