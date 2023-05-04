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Зеленский встретился с королем Нидерландов

Новина українською →
Нидерланды, Четверг 04 мая 2023 18:20
Зеленский встретился с королем Нидерландов Фото: президент Украины Владимир Зеленский и король Нидерландов Виллем-Александр (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Президент выразил благодарность за всестороннюю поддержку Нидерландами Украины в защите нашей свободы и независимости, а также за личную заботу короля и королевской семьи об украинцах, прибывших в Нидерланды в поисках убежища от войны.

"С первых дней нападения России мы чувствуем, что Нидерланды и весь нидерландский народ вместе с Украиной", - отметил Зеленский.

Напомним, в четверг, 4 мая, президент Владимир Зеленский после поездки в Финляндию прибыл с визитом в Нидерланды, где выступил перед парламентом и в суде Гааги.

К тому же Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он провел с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

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