Зеленский может посетить саммит НАТО, а РФ нанесла удар по Орехову: новости за 10 июля

Вчера, 10 июля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе. А российские войска нанесли удар по городу Орехов в Запорожской области, в результате этого погибли 7 человек.

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Зеленский намекнул на участие в саммите НАТО, но интрига остается

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе и анонсировал двусторонние встречи с главами стран Европы, Америки, Канады и Японии.

"Также очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня - страны Европы, Америка, Канада, Япония... Приоритеты совершенно очевидны - это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта - будут в Вильнюсе переговоры и по этому поводу", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Орехове количество жертв авиаудара РФ возросло до 7 человек. Спасательные работы завершены

В Орехове завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского авиаудара. Количество погибших увеличилось до семи человек.

Отмечается, что поисковые работы завершены.

"10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни", - добавили в ГСЧС.

Ночью оккупанты атаковали Николаев "Искандером": в ОВА рассказали о последствиях

Российские кафиры нанесли ракетный удар по Николаеву ночью на понедельник, 10 июля. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

"Ночью, 10 июля, около 01:00, город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику", - рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

По данным Кима, удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно, ракетой "Искандер-М".

В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar, - Камышин

Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. О его строительстве договорились несколько лет назад.

"Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, именно тот большой завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, однако потом "были остановки, скандалы".

"Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме", - добавил Камышин.

Страны НАТО договорились устранить ПДЧ по пути Украины к вступлению в Альянс, - Кулеба

Страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что это также лучший момент, чтобы внести ясность относительно приглашения Украины стать членом Альянса.

Добавим, что ПДЧ - это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В это время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству.

В Сумской области решили эвакуировать жителей из зоны в 5 км от границы

В Сумской области будет проведена эвакуация из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов.

"Постоянные артиллерийские обстрелы приграничных громад, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома. А главное - гибнут наши люди", - отметил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он отметил, что если брать статистику в целом, то с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибло 35 гражданских лиц, то за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок.

Запрет продаж и штрафы за курение электронных сигарет: в Украине вводятся новые ограничения

В Украине запретят продавать электронные сигареты и курить в общественных местах с 11 июля.

Так, завтра вступают в силу нормы закона № 1978, которыми внесено немало изменений в антитабачное законодательство, в частности:

запрещение рекламы и стимулирования продаж табачных изделий , электронных сигарет и жидкостей к ним;

, электронных сигарет и жидкостей к ним; установлен штраф за их реализацию людьми до 18 лет в размере 1020 гривен, а в случае нарушения повторного срока – 10 200 гривен:

несение ответственности за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет;

При этом табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, которые введены в обращение до вступления в силу закона, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления. Однако не дольше 12 месяцев со дня вступления в силу закона.

Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев еще на год

Семь украинских и 22 европейских мобильных оператора согласовали продление отмены роуминговой платы для украинцев еще на 12 месяцев.

Отмечается, что Еврокомиссия способствовала достижению соглашения между операторами, чтобы взаимно снизить тарифы, которые они должны поддерживать для осуществления трансграничных звонков.

В Комиссии добавляют, что доступные звонки позволяют украинцам, ищущим убежище в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

Премьер Японии планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО, - Kyodo

Япония и Украина договариваются о проведении встречи премьер-министра Фумио Кисиды и президента Владимира Зеленского. Она должна состояться в среду на полях саммита НАТО.

Во время переговоров с Зеленским Кисида, как ожидается, выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики.

"Это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как президент Зеленский неожиданно появился на саммите "Большой семерки" в Хиросиме в мае. В июне Кисида провел телефонный разговор с Зеленским", - говорится в материале.

Часть Украины накроют дожди с грозами и жара до +35: прогноз погоды на неделю

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе с 11 по 14 июля.

Так, по данным синоптиков, днем 11 июля в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом подобная погода ожидается ночью 12 июля в юго-восточных областях и Карпатском регионе.

Кроме того, в течение суток 13 июля на западе и юго-западе страны также местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11 +17 градусов, а днем +20 +26. При этом в западных, а в четверг и в северных и центральных областях ожидается +24 +29 градусов. При этом в южной части страны ночью прогнозируется +15 +21, а днем +24 +31 градус.