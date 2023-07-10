Количество погибших от обстрелов армии РФ в Донецкой области увеличилось, - ОВА

Количество погибших от обстрела оккупантов в Кураховской громаде Донецкой области увеличилось до двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"Линия фронта под постоянными обстрелами", - сказал Кириленко.

По его словам, в Кураховской громаде под вражеский удар попал один из населенных пунктов.

"Два человека погибли и три человека получили ранения", - сказал глава области.

Фото: населенный пункт, обстрелянный Россией (deepstatemap.live)

Кириленко уточнил, что россияне атаковали Кураховскую громаду Донецкой области из артиллерии и РСЗО.

Ранее Офис генерального прокурора сообщал, что в результате обстрела пгт Острое в Покровском районе (входит в состав Кураховской общины - ред.) погиб один человек.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Также оккупанты атаковали город Лиман, количество погибших в результате обстрела вновь возросло. Пока известно о 9 жертвах ударов.