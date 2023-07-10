Маляр объяснила, как ВСУ добились огневого контроля над Бахмутом

Украинские военные уже несколько дней держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем. Это, в частности, стало возможным после захвата важных позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу", - рассказала она.

По словам Маляр, это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед ВСУ взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

ВСУ уже несколько недель ведут контрнаступление на нескольких направлениях, в частности, и на Бахмутском. Как буквально сегодня рассказал генерал Александр Сырский, в Бахмуте оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль. На Бахмутском направлении ВСУ планомерно выбивают российские войска с занятых позиций.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе освободили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.