Ночью оккупанты атаковали Николаев "Искандером": в ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 10 июля, около 01:00, город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику", - рассказал он.

По данным Кима, удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М".

"Детальная информация уточняется", – добавил он.

Обстрел Николаева

Этой ночью в части областей Украины была объявлена воздушная тревога - Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской. В командовании Воздушных сил ВСУ также предупреждали об угрозе баллистических ударов в регионе. Позже стало известно, что в Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги. Предварительно, войска РФ атаковали город ракетами.