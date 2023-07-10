Ночью оккупанты атаковали Николаев "Искандером": в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву ночью на понедельник, 10 июля. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Ночью, 10 июля, около 01:00, город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику", - рассказал он.
По данным Кима, удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М".
"Детальная информация уточняется", – добавил он.
Обстрел Николаева
Этой ночью в части областей Украины была объявлена воздушная тревога - Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской. В командовании Воздушных сил ВСУ также предупреждали об угрозе баллистических ударов в регионе. Позже стало известно, что в Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги. Предварительно, войска РФ атаковали город ракетами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.