Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: пострадал один человек

Российские военные сегодня, 10 июля, обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА .

"Сегодня оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина. Медики диагностировали у него осколочное касательное ранение грудной клетки.

Фото: Двуречная (deepstatemap.live)

"Состояние пострадавшего удовлетворительное", - добавили в ОВА.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы после масштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что российские войска недавно обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате вражеского удара есть пострадавший.

Также до этого российские войска нанесли удар по городу Первомайский Харьковской области. По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".