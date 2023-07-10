ua ru
Пн, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: пострадал один человек

Новина українською →
Двуречная, Понедельник 10 июля 2023 15:15
Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: пострадал один человек Фото: Авомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 10 июля, обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Сегодня оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина. Медики диагностировали у него осколочное касательное ранение грудной клетки.

Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: пострадал один человек

Фото: Двуречная (deepstatemap.live)

"Состояние пострадавшего удовлетворительное", - добавили в ОВА.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы после масштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что российские войска недавно обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате вражеского удара есть пострадавший.

Также до этого российские войска нанесли удар по городу Первомайский Харьковской области. По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине харков
NEWS
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
DAILY
Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы