В РФ заявили об атаке дронов и ракет на Крым. Якобы летели на Крымский мост и аэродром

В России заявили якобы об атаке ракетами на Керченский мост и аэродром в Ростовской области. Также якобы были сбиты дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области", - цитируют "РИА Новости" начальника главного штаба ВКС РФ Виктора Афзалова.

Кроме того, по данным Telegram-канала Shot, поздним вечером также в Крыму были сбиты два беспилотника. В частности, БПЛА были уничтожены в начале 23:00 над территорией Кировского района временно оккупированного Крыма.

"Обломки аппаратов сейчас ищут оперативные службы, предварительно никто не пострадал, повреждений на земле нет", - говорится в сообщении.

Ситуация в Крыму

Ночью, 10 июля, во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздался взрыв. А вчера в районе Керчи якобы сработала российская противовоздушная оборона. Утверждают об "сбитии крылатой ракеты". После этого возле Крымского моста как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани образовалась большая пробка.

При этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждает, что с начала года украинские военные с помощью БПЛА якобы совершили 70 атак на Крым.