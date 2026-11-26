Додати як бажане джерело в Google

Украинские университеты готовятся к зиме на фоне отключений света и обстрелов. Государство выделяет 600 миллионов гривен на энергоустойчивость, для магистров введут гранты, а в вузах студентов в возрасте 25+ будут проверять, чтобы обучение не становилось прикрытием для уклонения от службы.

Введут ли зимние каникулы раньше, когда заработает "нулевой курс" в этом году, кто и как может получить до 60 тысяч гривен на обучение и почему в Украине укрупняют вузы – в интервью РБК-Украина рассказывает заместитель министра образования Николай Трофименко.

Главное:

Работа в блэкаут: Университеты переходят в онлайн или вводят ранние каникулы, если в зданиях и укрытиях исчезают свет, тепло и вода. Для студентов-переселенцев и сирот, которым некуда поехать зимой, обустраивают общежития с резервным питанием.

Укрытия для всех: Если убежище в университете не закрыто только для студентов во время занятий, туда должны пускать обычных горожан. Об отказах стоит сообщать в полицию и МОН.

Зимнее поступление: С 1 декабря 2026 года стартует набор на "нулевой курс" при 94 университетах. Переселенцы с оккупированных территорий, ветераны и освобожденные из плена получат гранты и деньги на общежитие.

Проверки студентов 25+: В вузах проверяют, действительно ли взрослые студенты посещают занятия и не нарушены ли правила поступления.

Гранты для магистров: Государственные гранты впервые заработали для поступающих в магистратуру. Суммы – 40 тысяч гривен, а для будущих строителей и энергетиков – до 60 тысяч в год.

Объединение вузов: Укрупненные университеты получают деньги от Всемирного банка на современное оборудование, которое небольшие заведения не смогли бы купить самостоятельно.

Подготовка к зиме, блэкауты и переход в онлайн

– С какими вызовами сталкиваются вузы в Украине из-за блэкаутов? В Киеве ситуация самая сложная, есть ли также другие особенно проблемные регионы?

– Во время длительного отключения университет должен позаботиться о людях, которые остаются в его зданиях. Без электричества могут остановиться насосы, отопление или вентиляция в укрытии. Для жителя общежития это вопрос условий жизни, а для преподавателя в лаборатории – еще и безопасного завершения работы с оборудованием.

Ситуация зависит от конкретного учреждения: продолжительности отключений и того, какие системы оно может поддерживать автономно. В прифронтовых громадах к этому добавляются близость боевых действий и частые обстрелы. В Киеве есть большие студенческие городки, которые также нуждаются в резервном питании. Сравнивать готовность стоит по состоянию отдельных корпусов и общежитий.

МОН рекомендует прекращать очную работу там, где невозможно обеспечить базовые условия безопасности. Даже короткое отключение может потребовать такого решения, если, например, в укрытии нет резервного освещения.

– Как в целом идет подготовка учреждений высшего образования к зиме?

– Подготовка продолжается на уровне каждого университета. Руководитель должен знать, сколько времени учреждение сможет работать без внешнего электроснабжения, где люди получат воду и что делать, когда резерв исчерпается.

Государство предусмотрело 600 миллионов гривен на энергетическую устойчивость государственных университетов в сфере управления МОН. Из них 500 миллионов – на реализацию капитальных проектов, еще 100 миллионов – на их проектную документацию. Это могут быть, например, системы накопления энергии или установки, которые производят одновременно электричество и тепло.

МОН также предоставило рекомендации, как менять работу во время отключений. Прежде всего нужно поддерживать системы, от которых зависит безопасность людей. После выделения средств еще нужно закупить оборудование, установить его и проверить в работе. Готовность учреждения оцениваем по тому, какие условия оно действительно может обеспечить во время отключения.

– Вы призывали университеты подготовить дежурные общежития для студентов, которым некуда ехать зимой. Насколько учреждения оказались готовы к этому?

– Дежурное общежитие нужно прежде всего тем, для кого студенческое жилье остается единственным безопасным местом проживания. Среди них – внутренне перемещенные студенты, дети-сироты, люди, чье жилье разрушено или осталось в оккупации.

При ограниченных ресурсах целесообразно сосредоточить проживание в подготовленном общежитии или нескольких зданиях. Там легче поддерживать тепло и обеспечить дежурство. Для каждого жильца должны быть понятны условия: где он будет жить, куда обратиться за помощью и куда его переместят, если оставаться станет небезопасно.

Готовность нужно подтверждать для каждого такого объекта – проверкой работы отопления, воды, резервного питания и доступа к укрытию. Переход на дистанционное обучение не решает вопрос проживания. Студента, которому некуда поехать, нельзя оставлять без помощи с безопасным размещением.

Николай Трофименко (фото предоставлено Министерством образования)

– Будет ли рекомендация перевести в онлайн все высшие учебные заведения, например, в столице? Вот университет Шевченко решил сессию проводить онлайн.

– МОН рекомендует университетам определять формат обучения по фактическим условиям и согласовывать действия с местными военными администрациями. В одном учреждении есть автономный корпус, где можно провести занятия. В другом во время отключения останавливаются системы, необходимые для безопасного пребывания людей. Решения для этих учреждений могут отличаться.

Дистанционный формат уместен, когда он позволяет безопасно продолжить обучение. В то же время нужно учесть, есть ли свет и интернет у самих студентов. Полезно заранее дать материалы, которые можно скачать и проработать без постоянной связи, и предусмотреть другое время для контрольной работы, если студент не мог подключиться.

Лабораторную работу на оборудовании нужно перенести или провести на доступной безопасной базе. Многие учреждения уже разместили свои главные лаборатории под землей.

– Стоит ли из-за ситуации с энергетикой ввести зимние каникулы раньше?

– Более ранние каникулы могут быть одним из решений, если университет не может поддерживать безопасные условия. Учреждение должно оценить ситуацию и изменить учебный график так, чтобы студенты смогли освоить программу.

Например, часть практических занятий можно перенести на период, когда оборудование будет доступно, а материалы по теории подготовить для самостоятельного изучения. Даты сессии и сроки выполнения заданий нужно объявлять заранее.

Отдельно остается вопрос общежитий. Начало каникул не создает для студента другого жилья. Поэтому изменения в календаре должны сопровождаться решением, где безопасно будут оставаться люди, которым некуда уехать.

Какая ситуация с укрытиями в университетах

– Звучат очень разные отзывы о доступе обычных граждан к укрытиям в учебных заведениях: где-то пускают, где-то нет. Есть ли четкие правила доступа к университетским укрытиям во время тревог для гражданских, чтобы избежать конфликтов на местах?

– Правила доступа уже установлены правительственным постановлением № 138. Во время военного положения они учитывают порядок, определенный военной администрацией, наличие свободных мест и режимные ограничения. Руководство университета, который содержит укрытие, должно определить условия доступа в соответствии с этими требованиями.

На практике человеку нужно понимать, доступно ли конкретное укрытие для населения, где вход и кто его открывает. Такую информацию должны согласовать учреждение и местная власть. Если укрытие предусмотрено исключительно для приема жильцов, если это общежитие, или студентов, когда продолжается учебный процесс, порядок доступа нужно организовать заранее.

Специальные ограничения, установленные для школ и детских садов, не стоит автоматически переносить на университеты. Случай отказа нужно рассматривать по правилам конкретного объекта. О закрытом доступном для населения укрытии во время тревоги следует сообщать в полицию и местным властям, а также МОН – если учреждение относится к нашей сфере управления.

Николай Трофименко (фото предоставлено Министерством образования)

– Есть ли данные, сколько вузов в целом не имеют таких укрытий, чтобы можно было запустить офлайн-обучение?

– Оценивать нужно именно вместимость пригодных укрытий и то, сколько людей одновременно находится на занятиях. Например, университет может пользоваться укрытием соседнего учреждения по соответствующему соглашению. А собственное укрытие может быть слишком маленьким для всего студенчества – тогда нужно другое расписание или сочетание форматов обучения.

Решение об очных занятиях должно опираться на подтвержденные безопасные условия. Без актуальной сверки назвать общее количество учреждений, которые не могут работать очно, было бы неточно.

Каким будет зимнее поступление 2026-27

– Расскажите о зимнем поступлении в этом году. Сколько учреждений присоединятся и когда?

– "Зимнее поступление" – подготовительное обучение перед поступлением на первый курс. Программа создана по инициативе президента. Она помогает наверстать образовательные потери в школе и подготовиться к национальному мультипредметному тесту.

В открытом перечне участников программы на 2026 год сейчас 94 учреждения. Фактическое начало нового набора каждый университет объявляет отдельно. Мы предложили провести как минимум две волны и начать первую с 1 декабря 2026 года.

Подготовка длится от трех до шести месяцев. Слушатели будут изучать обязательные предметы и выбирают еще один предмет. Например, будущему инженеру будет нужна физика.

Заявление подают в выбранный университет. На его сайте нужно проверить сроки, формат занятий и условия государственной поддержки. После нулевого курса поступающий участвует во вступительной кампании по правилам соответствующего года.

– В прошлом году в разных университетах говорили, что на зимний курс поступало мало, очень помешали отключения света и холод. Изменится ли что-то, чтобы привлечь больше слушателей в этом году?

– Первый пилотный цикл состоялся в 2026 году. На программу подали более двух тысяч заявлений. Среди тех, кто завершил подготовку, – 154 человека с временно оккупированных территорий. Нужно также учесть, что из-за тяжелых погодных условий многие графики обучения сдвинулись на более позднее время.

Теперь рекомендуем начинать раньше и проводить набор в две волны. Так у поступающего будет больше времени на подготовку.

Перебои со светом нужно учитывать в расписании и способе работы с материалами. Например, слушатель должен получить возможность скачать задание и выполнить его тогда, когда у него будет электричество. Где формат позволяет, нужны записи объяснений преподавателя. Университетам также важно заранее объяснять условия программы: кто может присоединиться, за что платит государство и какую помощь можно получить.

– Льготы по зимнему поступлению будут те же, что и в прошлом году?

– Основные механизмы поддержки определяет действующее постановление Кабинета министров № 1628. Для определенных им категорий слушателей дневной формы предусмотрен грант на подготовку – до трех тысяч гривен в месяц. При соответствующих условиях также доступны компенсация проживания в общежитии – до 800 гривен в месяц – и ежемесячная помощь в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Право на такую поддержку имеют определенные постановлением жители оккупированных и прифронтовых территорий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании. Оно также предусмотрено для освобожденных из плена и с военной службы, а для действующих военнослужащих нужны возможность учиться и согласие командования. Грант на эту подготовку предоставляется однократно. Основания и документы проверяет университет.

Проверки отсрочек в университетах: детали

– В предыдущем нашем разговоре вы говорили, что аспирантура перестала быть способом уклонения от мобилизации. А в последнее время проходят новые проверки студентов 25+ лет. Что изменилось?

– Проверки касаются того, соблюдает ли учреждение правила зачисления и происходит ли обучение на самом деле. Внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет необходимости проверять нарушения на других уровнях образования.

Возраст старше 25 лет сам по себе не является нарушением или основанием для отчисления. Человек может сменить профессию в 30 или 40 лет. Например, получить инженерное образование для работы в энергетике. Мы заинтересованы, чтобы взрослые учились.

В то же время право на отсрочку определяет закон. Для студентов оно зависит, в частности, от дневной или дуальной формы и получения более высокого уровня образования по сравнению с уже полученным. Учиться второй раз на том же уровне можно, но студенческая отсрочка на этом основании не предоставляется.

Во время проверки нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оценивают его знания. Каждое решение должно быть индивидуальным и законным. Ошибки в сведениях об образовании нужно исправлять через учреждение, чтобы человек мог подтвердить свое законное право на отсрочку.

Гранты на обучение: кто может получить?

– Изменились ли условия получения грантов на обучение в этом году и для кого? Давайте напомним, кто и как может ими воспользоваться.

– Да. В 2026 году гранты впервые распространили на поступающих в магистратуру после бакалавриата. Для нового набора увеличили и базовые суммы поддержки. Грант покрывает полностью или частично контрактное обучение; его не нужно возвращать или отрабатывать.

На бакалавриате базовые суммы составляют 18 500 или 27 тысяч гривен в год, в магистратуре после бакалавриата – 27 или 40 тысяч. Право на грант и его уровень зависят от результатов вступительных испытаний. Есть также требования к программе и форме обучения и ограничения для отдельных специальностей.

Для ряда необходимых государству специальностей поддержку увеличивают. Например, грант для магистранта, который учится на строителя или энергетика, может составлять 40 500 или 60 тысяч гривен в год по условиям программы.

Отдельное заявление на грант подавать не нужно. Университет вносит данные в образовательную базу, после проверки студент получает сертификат в Дії и подтверждает его Дія.Підписом. Средства перечисляют учреждению. Для поступающих 2026 года подтверждение продолжается до 29 ноября, для продления грантов поступающих 2024 и 2025 годов – до 3 декабря 2026 года. Если сертификата нет или в нем ошибка, нужно обратиться в свой университет.

Вызовы на местах. Ситуация с объединением университетов

– Какие проблемы показал процесс объединения учреждений высшего образования? Эта тема стала политизированной: против выступали не только некоторые университеты, но и в Кабмине, чиновники на местах.

– Мы поддерживаем объединение университетов инвестициями в их развитие. В совместном проекте МОН и Всемирного банка поддержка охватывает учреждения, модернизированные путем укрупнения. Для них предусмотрена закупка оборудования для обучения и исследований. Такие инвестиции нужны, чтобы студенты могли работать с техникой, которую отдельному небольшому учреждению было бы сложно приобрести и содержать.

Объединение также позволяет сочетать опыт преподавателей и ресурсы разных учреждений. Например, инженерная команда и специалисты по информационным технологиям могут вместе создать программу по автоматизации производства. Студенты получают возможность учиться у преподавателей обоих направлений и пользоваться общей лабораторной базой. Для университета это дополнительные возможности сотрудничать с предприятиями и привлекать средства на исследования.

Организационные вызовы во время перехода есть: нужно согласовать учебные программы и работу коллектива. Студенты и работники должны заранее знать, как изменится обучение и кто отвечает за каждый этап. Поэтому каждое объединение должно сопровождаться понятным планом и обсуждением с университетским сообществом.

– Вы говорили, что объединение должно идти по инициативе работников. Видите ли вы сейчас такую инициативу со стороны самих вузов?

– Примером именно такого развития событий стал Ужгородский университет, который возник из синхронного решения ученых советов двух университетов об объединении.

Мы привлекаем университетские команды к подготовке изменений. На встрече с ректорами 29 октября МОН предложило совместно прорабатывать решения относительно сети учреждений и законодательства.

Содержательная инициатива должна объяснять, как университет будет развиваться после объединения. Например, какие учебные программы и исследовательские команды будут работать вместе и за какие средства. Работникам и студентам нужно иметь возможность обсудить эти предложения и получить ответы на свои вопросы.

Рассматриваем и сотрудничество с сохранением самостоятельности учреждений – совместные программы или пользование исследовательской инфраструктурой. Руководство должно предложить форму, которая соответствует потребностям университета. Называть конкретный коллектив инициатором объединения корректно тогда, когда есть его зафиксированное предложение.

– Как может измениться процесс объединения, если примут соответствующий законопроект?

– Мы работаем над тем, чтобы правила изменения университетской сети были понятными для учреждений. На этапе подготовки предлагаем ректорам присоединяться к совместной проработке законопроекта.

В нем нужно четко определить основания для решений и процедуру перехода. Университет должен понимать, какие показатели будут учитывать: потребность региона в специалистах, возможности коллектива обеспечить обучение и финансовое состояние учреждения. Отдельно нужна защита прав студентов и работников.

Например, во время подготовки объединения следует заранее объяснить, как студенты продолжат обучение, как организуют выплаты и кто будет отвечать за каждый этап. Это требования, которые я считаю необходимыми для такого закона. Об окончательных нормах и сроках их введения можно говорить после принятия соответствующего текста парламентом.

Университеты конкурируют за поступающего

– Можно ли сказать, что в будущем университеты будут работать по правилам рынка, бизнеса, будут конкурировать за студентов?

– Университеты уже конкурируют за выбор поступающего. Человек сравнивает программы, интересуется практикой и условиями проживания. Поэтому учреждению нужно объяснить, чему оно научит и как поможет подготовиться к профессии.

Государство со своей стороны сохраняет ответственность за доступ к образованию и подготовку специалистов, в которых нуждается страна. Бюджетные места и гранты дают студентам финансовую поддержку. Потребности в учителях и инженерах также должны быть учтены в государственной политике.

Мы работаем над более широкими возможностями университетов привлекать средства и сотрудничать с работодателями. Например, предприятие может поддержать лабораторию и предложить студентам практические задания. Такие партнерства должны работать по прозрачным правилам. Университет отвечает за содержание образования и качество оценивания, а его руководство – за использование средств.