ua ru
Пн, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области решили эвакуировать жителей из зоны в 5 км от границы

Новина українською →
Сумы, Понедельник 10 июля 2023 14:29
В Сумской области решили эвакуировать жителей из зоны в 5 км от границы Фото: в Сумской области решили эвакуировать жителей из зоны в 5 км от границы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумской области проведут эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Постоянные артиллерийские обстрелы пограничных общин, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома. А главное - погибают наши люди", - отметил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он отметил, что если брать статистику в целом, то с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок.

Артюх также отметил, что гражданские люди на пограничье гибнут не только от артиллерийских обстрелов.

"Наглое убийство лесников в Свеской общине и жителей Шалыгинского общества - дело рук российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на нашу территорию", - добавил глава ОВА.

В то же время нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет ВСУ эффективно реагировать на враждебные действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских на еще большую опасность.

"Исходя из этого, Советом обороны Сумской области принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации", - констатировал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Сумская область
NEWS
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
DAILY
Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы