Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев еще на год

Семь украинских и 22 европейских мобильных оператора согласовали продолжение отмены роуминговой платы для украинцев еще на 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Отмечается, что Еврокомиссия способствовала достижению соглашения между операторами, чтобы взаимно снизить тарифы, которые они должны поддерживать для совершения трансграничных звонков.

В Комиссии добавляют, что доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежище в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) отметил эффективность соглашения, ведь оно позволило предоставлять доступные услуги трансграничных звонков.

Кроме того, отмечается, что параллельно с этим Комиссия готовится к интеграции Украины в зону роуминга ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение Комиссии по присоединению Украины к правилам ЕС о роуминге.

Следующим шагом для Украины является полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, а затем Совет Европейского Союза примет окончательное решение.

Роуминг для украинцев

Отметим, что для подключения доступного роуминга украинцам в Европе не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.

Отметим, что в феврале этого года Еврокомиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

К тому же, Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

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