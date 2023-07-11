Зеленський може відвідати саміт НАТО, а РФ завдала удару по Оріхову: новини за 10 липня

Вчора, 10 липня 2023 року, президент України Володимир Зеленський натякнув на свою участь у саміті НАТО у Вільнюсі. А російські війська завдали удару по місту Оріхів у Запорізькій області, внаслідок цього загинуло 7 осіб.

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Зеленський натякнув на участь у саміті НАТО, але інтрига залишається

Президент України Володимир Зеленський натякнув на свою участь у саміті НАТО у Вільнюсі та анонсував двосторонні зустрічі з главами країн Європи, Америки, Канади та Японії.

"Також дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня - країни Європи, Америка, Канада, Японія… Пріоритети абсолютно очевидні - це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту - будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього", - сказав президент України Володимир Зеленський.

В Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 7 осіб. Рятувальні роботи завершені

В Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Кількість загиблих збільшилась до семи осіб.

Зазначається, що пошукові роботи завершено.

"10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя", - додали у ДСНС.

Вночі окупанти атакували Миколаїв "Іскандером": в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву вночі на понеділок, 10 липня. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

"Вночі, 10 липня, близько 01:00, місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику", - розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За даними Кіма, удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М".

В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar, - Камишін

Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Про його будівництво домовилися кілька років тому.

"Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", - сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За його словами, саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім "були зупинки, скандали".

"Завод почав будуватися на ділі, а не лише у меморандумі", - додав Камишін.

Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу в Альянс, - Кулеба

Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

"Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом Альянсу.

Додамо, що ПДЧ - це так званий попередній етап членства в НАТО. У цей час країна-претендент має виконати індивідуальну програму підготовки до майбутнього членства.

У Сумській області вирішили евакуювати жителів із зони за 5 км від кордону

У Сумській області проведуть евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів.

"Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне - гинуть наші люди", - зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що якщо брати статистику загалом, то з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.

Заборона продажу та штрафи за куріння електронних цигарок: в Україні вводять нові обмеження

В Україні заборонять продавати електронні цигарки та курити їх у громадських місцях з 11 липня.

Так, завтра набувають чинності норми закону № 1978, якими внесено чимало змін до антитютюнового законодавства, зокрема:

заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів , електронних сигарет та рідин до них;

, електронних сигарет та рідин до них; встановлено штраф за їхню реалізацію людьми до 18 років у розмірі 1020 гривень, а у разі порушення повторного терміну - 10 200 гривень:

несення відповідальності щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок;

При цьому тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, які введені в обіг до набрання чинності закону, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. Проте не довше 12 місяців з дня набрання чинності закону.

Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українців ще на рік

Сім українських та 22 європейські мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців.

Зазначається, що Єврок омісія сприяла досягненню угоди між операторами, щоб взаємно знизити тарифи, які вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків.

В Комісії додають, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Прем'єр Японії планує зустрітися із Зеленським під час саміту НАТО, - Kyodo

Японія та Україна домовляються про проведення зустрічі прем'єр-міністра Фуміо Кісіди і президента Володимира Зеленського. Вона має відбутися в середу на полях саміту НАТО.

Під час переговорів із Зеленським Кісіда, як очікується, висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки.

"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні. У червні Кісіда провів телефонну розмову із Зеленським", - йдеться у матеріалі.

Частину України накриють дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня з 11 до 14 липня.

Так, за даними синоптиків, вдень 11 липня у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі з грозами. При цьому подібна погода очікується вночі 12 липня у південно-східних областях та Карпатському регіоні.

Крім того, протягом доби 13 липня на заході та південному заході країни також місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11 +17 градусів, а вдень +20 +26. При цьому в західних, а в четвер і у північних та центральних областях очікується +24 +29 градусів. При цьому у південній частині країни вночі прогнозується +15 +21, а вдень +24 +31 градус.