Страны НАТО договорились убрать ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс, - Кулеба

Страны-члены НАТО достигли консенсуса в вопросе исключения плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по исключению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - написал он.

Министр отметил, что это также самый лучший момент, чтобы внести ясность в отношении приглашения Украине стать членом Альянса.

Добавим, что ПДЧ - это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В это время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите Альянса, который пройдет 11-12 июля в Литве, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления после войны. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Politico сообщало, что группа западных союзников в НАТО проводит "бешеные, в последнюю минуту" переговоры о завершении подготовки декларации относительно гарантий безопасности для Украины перед саммитом. Между тем, Financial Times отмечает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию по отдельным обязательствам стран по Украине.

Детальнее об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры пригласить воюющую страну в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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