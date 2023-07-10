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В Минобороны рассказали, как украинские военные используют БМП Bradley на фронте

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 18:28
В Минобороны рассказали, как украинские военные используют БМП Bradley на фронте Фото: в Минобороны рассказали, как украинские военные используют БМП Bradley на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают применять американские БМП Bradley на фронте. Их используют для двух задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Чиновница напомнила, что БМП оснащена пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 снарядов, пусковой установкой TOW и 7,62 мм пулеметом. Снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, этого достаточно для уничтожения российских БМП-1/2 на расстоянии до 2 километров.

"Основная задача БМП на поле боя - это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradley справляется на отлично", - рассказала Маляр.

По ее словам, также большим преимуществом Bradley является защищенность. Известен случай, когда экипаж и десант американской БМП остались целы после прямого попадания ракеты “Града”.

Еще в одном случае Bradley сохранил жизнь экипажу при подрыве на противотанковой мине и прямом попадании противотанкового снаряда в башню.

"Как отмечают украинские защитники, советские БМП по уровню защиты даже близко не стоят с американским аналогом", - добавила Маляр.

Bradley для Украины

Напомним, первые БМП Bradley Украина получила от США еще зимой этого года. Сейчас же бойцы ВСУ активно используют такую технику при контрнаступлении, которое началось с лета.

США продолжают поставки такого вооружения в Украину. В частности, недавно в Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи нашей стране, в который вошли 32 БМП Bradley.

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