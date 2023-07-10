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РФ перебросила к границе с Сумской областью группу снайперов, - ЦНС

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Россия, Понедельник 10 июля 2023 16:03
РФ перебросила к границе с Сумской областью группу снайперов, - ЦНС Фото: Россияне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия перебросила к границе с Сумской областью группу курсантов-снайперов. Они будут сдавать экзамены в условиях боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне перебросили к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов для сдачи экзаменов в боевых условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом россияне планируют проводить обучение вдоль границ Сумской области.

"Однако есть высокая вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы", - пишут в ЦНС.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией на севере и востоке. После масштабного вторжения в Украину приграничье Сумской области постоянно обстреливается. В последнее время количество и интенсивность обстрелов усилились.

Отметим, что российские ДРГ не впервые пытаются проникнуть на территорию Сумской области. Например, 25 июня в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил.

Сегодня Сумская ОВА сообщила, что в области проведут эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны в Россию. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов.

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