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Россияне атаковали многоэтажку в одном из сел под Херсоном: есть раненые

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Херсон, Понедельник 10 июля 2023 11:54
Россияне атаковали многоэтажку в одном из сел под Херсоном: есть раненые Фото: село Инженерное Херсонской области обстреляли РФ, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное Херсонской области. Под обстрелом оказался многоквартирный дом, ранения получили две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Из-за вражеского обстрела многоквартирный дом получил разрушения. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах", - рассказал он.

Прибывшие на место происшествия бригады "скорой" оказали пострадавшим медицинскую помощь.

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