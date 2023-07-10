Россияне атаковали многоэтажку в одном из сел под Херсоном: есть раненые

Российские оккупанты ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное Херсонской области. Под обстрелом оказался многоквартирный дом, ранения получили две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Из-за вражеского обстрела многоквартирный дом получил разрушения. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах", - рассказал он. Прибывшие на место происшествия бригады "скорой" оказали пострадавшим медицинскую помощь.