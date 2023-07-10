Часть Украины накроют дожди с грозами и жара до +35: прогноз погоды на неделю

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе с 11 по 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

Так, по данным синоптиков, днем 11 июля в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом подобная погода ожидается ночью 12 июля в юго-восточных областях и Карпатском регионе.

Кроме того, в течение суток 13 июля на западе и юго-западе страны также местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11 +17 градусов, а днем +20 +26. При этом в западных, а в четверг и в северных и центральных областях ожидается +24 +29 градусов. При этом в южной части страны ночью прогнозируется +15 +21, а днем +24 +31 градус.

В среду и четверг, 12 и 13 июля, в Одесской области ожидается до +35 градусов.

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