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ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, - Минобороны

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Понедельник 10 июля 2023 15:08
ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, - Минобороны Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км на востоке и на 10,2 кв. км - на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Она сообщила, что за прошедшую неделю россияне нанесли по Украине 39 ракетных и 334 авиационных ударов.

Ситуация на востоке

За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения, выравнивание линии фронта украинские военные освободили 24 кв. км. За неделю продвинулись на 4 кв. км.

В общей сложности, на Восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировали увеличение количества обстрелов до 7184. Оккупанты использовали 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов.

Ситуация на юге

За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь врага от линии нашей обороны.

Освобожденная площадь составляет 168,6 кв. км. За неделю - 10,2 кв.км.

В общей сложности, на Таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4318 вражеских обстрелов.

Украинские военные нанесли удары:

  • более 79 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян
  • по 8 пунктам управления
  • по 17 станциям РЭБ
  • по 11 складам боеприпасов оккупантов
  • уничтожили 24 зенитно-ракетных комплекса врага
  • уничтожили 39 из 67 "Шахедов"

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные начали контрнаступательные операции в начале июня. При этом западные медиа пишут, что наступление продвигается медленнее, чем ожидалось.

Аналитики ISW отметили, что украинские бойцы в ходе контрнаступления намеренно придерживаются более медленного темпа продвижения, чтобы сохранить боевую мощь, истощить россиян и их запасы техники.

Впрочем глава ГУР Кирилл Буданов уверен, что большое контрнаступление будет успешным.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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