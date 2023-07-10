Оккупанты обстреляли Херсон: пострадал один человек

Российские войска сегодня, 10 июля, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Из-за российского обстрела Херсона пострадал мирный горожанин", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение. "Больницы оказывают ему необходимую помощь", - добавили в ОВА. Ситуация в Херсонской области После того как украинские бойцы освободили правобережную часть Херсонской области в ноябре 2022 года, оккупанты постоянно обстреливают подконтрольные Украине территории. Напомним, российские военные обстреляли жилой квартал Херсона 9 июля, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, 6 июля россияне атаковали Херсон, в результате чего пострадали три человека.