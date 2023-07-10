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Оккупанты обстреляли Херсон: пострадал один человек

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Херсон, Понедельник 10 июля 2023 17:56
Оккупанты обстреляли Херсон: пострадал один человек Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 10 июля, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Из-за российского обстрела Херсона пострадал мирный горожанин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение.

"Больницы оказывают ему необходимую помощь", - добавили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После того как украинские бойцы освободили правобережную часть Херсонской области в ноябре 2022 года, оккупанты постоянно обстреливают подконтрольные Украине территории.

Напомним, российские военные обстреляли жилой квартал Херсона 9 июля, в результате чего пострадала женщина.

Кроме того, 6 июля россияне атаковали Херсон, в результате чего пострадали три человека.

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