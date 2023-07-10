В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar, - Камышин

Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. О его строительстве договорились несколько лет назад.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин , сообщает РБК-Украина со ссылкой телемарафон.

"Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - сказал министр

По его словами, то именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, однако затем "были остановки, скандалы".

"Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме", - добавил Камышин.

Завод Bayraktar

В июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Компания Baykar уже получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказал, что завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.

По его словам, основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле.