Сбитие российского самолета А-50 и обсуждение формулы мира в Давосе: новости за выходные

Война РФ против Украины

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ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, а Ил-22М подбили

Как сообщили РБК-Украина источники в Силах Обороны, украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили Ил-22М11 вчера вечером, 14 января.

В частности, А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 ВКС РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.

Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового, а в конце концов был подбит вдоль побережья Азовского моря около 21 часов 14 января. После поражения самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию, вызов "скорой" и пожарной машины.

Блокировка границы с Румынией

Днем 13 января румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

Однако к вечеру блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии была прекращена.

Однако уже 14 января румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной.

В российских тюрьмах отопления выключают, чтобы заключенные шли воевать против Украины

Основатель проекта "Русь Сидящая" Ольга Романова отметила, что во многих регионах России температура упала до -35°, и российский диктатор Владимир Путин, по ее словам, вероятно решил использовать холода, чтобы пополнить ослабленные войска в Украине.

Романова объяснила, что во многих колониях отключают отопление, чтобы заключенные охотнее уходили воевать.

США планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань

Соединенные Штаты планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань после инаугурации избранного президента Уильяма Лая.

Польша при российском обстреле Украины поднимала авиацию

На фоне ракетных обстрелов Украины российской армией Польша поднимала в небо авиацию.

Как отмечается, авиация Польши и союзников была привлечена ввиду "повышенной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с намерениями нанести удары по территории Украины".

Депутатов могут оставить без брони от мобилизации

Решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов или других представителей истеблишмента, скорее всего, будет принято.

Омбудсмен рассказал, сколько детей уже вернули из РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что страны мира должны срочно присоединиться к решению вопроса возвращения всех украинцев домой.

Лубинец подчеркнул, что в настоящее время домой вернули только 517 детей, 2828 взрослых, среди которых 150 гражданских.

Украина начала переговоры с Румынией по гарантиям безопасности

В воскресенье, 14 января, Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности. Встреча прошла в швейцарском Давосе.

На полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств по Формуле мира украинская сторона начала двусторонние переговоры с Румынией о заключении двустороннего соглашения о безопасности.

В Дании новый король

Король Дании Фредерик X сошел на престол, сменив свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет правления.

По сообщению королевского дворца, престолонаследие было официально оформлено в тот момент, когда Маргрете подписала декларацию о своем отречении во время заседания Государственного совета в парламенте.

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