Депутатов могут оставить без брони от мобилизации, - источники

Решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов или прочих представителей истеблишмента, скорее всего, будет принято.

Об этом идет речь в статье РБК-Украина "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто разругал "слуг народа" с Банковой" .

На данный момент резонансный законопроект о мобилизации находится на доработке в Министерстве обороны после его отзыва правительством. По информации РБК-Украина, разработчики настроены пойти на частичное смягчение норм, но общую концепцию при этом оставят - в частности, относительно ограничений для уклонистов (против чего жестко выступают депутаты).

"Пока варианта не видно. Понятно, что надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и т.д., чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", - сказал в разговоре с изданием один из депутатов от "Слуги народа".

Как говорится в материале, еще одна идея - в принципе отказаться от принятия единого большого законопроекта о мобилизации, заменив его несколькими меньшими и тематическими, например, отдельно принять нормы о демобилизации. Но против этого выступает военное руководство. Там опасаются, что в один момент получит право на демобилизацию сразу огромное количество военнослужащих - тех, кто пошел в армию в первые месяцы полномасштабной войны, а заменить их будет некому.

Больше о перипетиях вокруг законопроекта о мобилизации, а также конфликте вокруг замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяны Безуглой читайте в материале РБК-Украина "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто разругал "слуг народа" с Банковой".

Рассмотрение законопроекта о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но позже стало известно, что документ возвращают в правительство на доработку, его официально отозвали из Рады.

Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.