"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно

Россия рано утром 13 января массированно атаковала Украину ракетами. Оккупанты выпустили аэробалистические "Кинжалы", крылатые ракеты и не только.

Что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ, главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, главы Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, главы Ровенской ОВА Александра Коваля, региональные Telegram-каналы.

Пуски крылатых ракет и "Кинжалов"

Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет из стратегической авиации из района Каспийского моря в 5:32. Известно, что оккупанты выпустили из самолетов Ту-95МС крылатые ракеты. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

Позже Воздушные силы сообщили также о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области, а затем о взлете еще нескольких МиГ-31К. Были пуски аэробалистических ракет "Кинжал".

Известно, что "Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога. Крылатые ракеты в свою очередь двигались вплоть до западных областей.

Также были пуски ракет Х-31П в сторону Бериславского района Херсонской области.

В целом, по данным мониторинговых групп, этой ночью россияне применили 6 самолетов Ту-95МС, 6 самолетов Ту-22М3, 5 бортов МиГ-31К, самолеты Су-34/Су-35 и запускали баллистику из Крыма.

Последствия атаки

Во время массированной атаки во многих областях Украины работала противовоздушная оборона. Из-за этого жители слышали взрывы, в частности:

Днепропетровская область. В Днепре раздались взрывы, известно, что враг направил на город "Кинжалы".

Полтавская область. В Кременчугском районе упала ракета во двор одного из частных домов. Ракета не разорвалась. К счастью, никто не пострадал, повреждено хозяйственное сооружение.

Черниговская область. В Чернигове раздавались взрывы, там работала ПВО. Власти сообщают, что есть повреждения, детали пока не разглашают.

Кировоградская область. В регионе работала противовоздушная оборона. По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.

Ровенская область. Раздавались взрывы из-за работы ПВО. Обошлось без последствий.