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Залужный и начальник Генштаба посетили зоны ответственности "Таврии" и "Одессы"

Воскресенье 14 января 2024 09:48
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Залужный и начальник Генштаба посетили зоны ответственности "Таврии" и "Одессы" Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Сергей Шаптала, начальник Генерального штаба (t.me/CinCAFU)
Автор: Сергей Пышкин

В течение нескольких дней главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.

"Провели плодотворную работу с командующими направлений и командирами бригад, которые выполняют задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях", - пишет Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ:

  • были согласованы дальнейшие шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки;
  • с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой был детально проработан вопрос о ситуации в акватории Черного моря.

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Сергей Шаптала, начальник Генерального штаба (t.me/CinCAFU)

Какая ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 13 января, произошло 61 боевое столкновение. Между тем враг пытается активно штурмовать и захватывать новые территории в Донецкой области.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW), утверждают о том, что россияне могут формировать десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.

В частности из-за активности украинских дронов, Россия сбивает собственные БпЛА на левом берегу Днепра.

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Валерий Залужный Генштаб ВСУ Война в Украине
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