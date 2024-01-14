Залужный и начальник Генштаба посетили зоны ответственности "Таврии" и "Одессы"
В течение нескольких дней главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.
"Провели плодотворную работу с командующими направлений и командирами бригад, которые выполняют задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях", - пишет Залужный.
По словам главнокомандующего ВСУ:
- были согласованы дальнейшие шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки;
- с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой был детально проработан вопрос о ситуации в акватории Черного моря.
Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Сергей Шаптала, начальник Генерального штаба (t.me/CinCAFU)
Какая ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 13 января, произошло 61 боевое столкновение. Между тем враг пытается активно штурмовать и захватывать новые территории в Донецкой области.
Между тем аналитики Института изучения войны (ISW), утверждают о том, что россияне могут формировать десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.
В частности из-за активности украинских дронов, Россия сбивает собственные БпЛА на левом берегу Днепра.
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