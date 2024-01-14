Украинская ПВО эффективно адаптируется к ударам РФ, - ISW

Вывод из строя украинскими силами противовоздушной обороны более 20 вражеских ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы, свидетельствует о внедрении инновационных технологий противостояния ракетным ударам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что во время последней масштабной атаки, украинские военные вывели из строя более 20 ракет с помощью "активных мер противодействия средствами радиоэлектронной борьбы". Эксперты ISW отмечают, что это может быть проявлением украинских возможностей РЭБ, которые обычно приписывают выведению из строя российских беспилотников, но не ракетных систем.

Кроме того, отмечается в отчете, ISW ранее оценивал, что ракетные обстрелы России по Украине и украинская адаптация по противодействию новым российским ударным комплексам, является частью более широкой тактической и технологической гонки между наступательными и оборонительными силами и средствами дальней авиации и противовоздушной обороны.

"Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что примененный 13 января российский ударный пакет, был похож на пакет, который российские войска применили 8 января и во время предыдущих недавних ударов. Это свидетельствует о том, что украинские войска могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударных пакетах и в соответствии с ними внедрять инновации и адаптироваться", - говорится в отчете ISW.

Масштабный обстрел Украины 13 января

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Военные агрессора выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 с бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К.

Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

В частности, из шести выпущенных по Украине аэробаллистических "Кинжалов", три не достигли своей цели. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о массированной атаке 13 января - читайте в материале РБК-Украина.

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