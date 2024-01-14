ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили

Украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили ИЛ-22 сегодня вечером, 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

По информации из источников в Силах Обороны стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета ВКС РФ А-50 и повреждении Ил-22М11, бортовой номер 75106.

Как сообщается, самолет А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 вкс РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.

Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового, а в конце концов был подбит вдоль побережья Азовского моря около 21 часов 14 января. После поражения самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию, вызов "скорой" и пожарной машины.

Источник предоставил РБК-Украина перехват разговора самолета с диспетчером аэродрома в Анапе:

Какая ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 13 января, произошло 61 боевое столкновение. Между тем, враг пытается активно штурмовать и захватывать новые территории в Донецкой области.

Между тем, аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают о том, что россияне могут формировать десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.

Также аналитики сообщают, что из-за активности украинских дронов Россия сбивает собственные БпЛА на левом берегу Днепра.