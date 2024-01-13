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Россияне ударили по городу в Сумской области, есть травмированный (фото)

Шостка, Суббота 13 января 2024 10:33
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Россияне ударили по городу в Сумской области, есть травмированный (фото) Фото: россияне ударили по Сумской области 13 января (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли город Шостка в Сумской области утром 13 января. Ранения получила женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram и прокуратуру Сумской области.

В Шостке было зафиксировано 7 "приходов". Военные отмечают, что оккупанты нанесли ракетный удар. Прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, россияне применили крылатые ракеты Х-22.

В результате обстрела травмирована 47-летняя женщина. Взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов.

По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: россияне ударили по Сумской области 13 января (t.me/prokuraturasumy)

Масштабный обстрел Украины

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Во многих областях Украины были взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской области, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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