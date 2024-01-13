ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии прекратили блокировку пункта пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Украиной

Румыния, Суббота 13 января 2024 22:08
UA EN RU
В Румынии прекратили блокировку пункта пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Украиной Фото: Блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет" прекращена (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Румынские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет".

Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке.

Напомним, что днем румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

Блокировка границы с Украиной

Напомним, мы сообщали, что польские фермеры и перевозчики в прошлом году заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной.

Они не пропускали через границу грузовики в Украину, выдвигая требования как к польскому, так и украинскому правительствам.

Однако в январе польскому правительству удалось договориться с фермерами и разблокировать один из пунктов пропуска. Хотя польские перевозчики таки продолжили блокирование.

Вместе с тем, в прошлом году несколько попыток блокирования границы делали и венгерские и словацкие протестующие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Война России против Украины
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту