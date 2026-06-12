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Зарплаты до 460 тысяч, три типа контрактов и "окно" для возвращения из СЗЧ: как изменят армию

15:45 12.06.2026 Пт
4 мин
Как будет начисляться зарплата украинских пехотинцев?
aimg Валерий Ульяненко
Зарплаты до 460 тысяч, три типа контрактов и "окно" для возвращения из СЗЧ: как изменят армию Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украинские пехотинцы будут получать самую высокую зарплату в мире. Кроме того, военным будут доступны три типа контрактов, после которых будет предоставляться отсрочка.

Об этом говорится в видео Министерства обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Украинские пехотинцы становятся самыми высокооплачиваемыми боевыми специалистами в мире. Средняя зарплата пехотинца - 300 тысяч в месяц (6700 долларов), максимум - 460 тысяч (почти 10300 долларов).

Это будет считаться следующим образом:

  • 20 тысяч - базовое обеспечение;
  • 10 тысяч - за каждый день на позициях;
  • 20 тысяч - за день ударно-поисковых действий;
  • 40 тысяч - за штурмовой день.

Минимальная зарплата в тылу вырастет с 20 до 30 тысяч гривен (670 долларов). При этом оплата будет расти вместе с риском - чем ближе к линии соприкосновения, тем больше доплата.

Три типа контрактов

Зарплаты для командования боевых подразделений вырастут вдвое. Кроме того, анонсирован запуск трех новых типов контрактов.

Пехотно-штурмовой контракт - для пехотинцев, штурмовиков, снайперов, разведчиков. Срок - 10 или 14 месяцев после отсрочка от мобилизации.

Он предусматривает следующие сроки службы:

  • 14 месяцев - для гражданских;
  • 10 месяцев - для действующих военных;
  • 6+ месяцев - для военных, уволенных со службы во время действия особого периода.

Второй тип - боевой контракт - для боевых должностей, кроме пехотно-штурмовых. Срок - 24 месяца после отсрочка от мобилизации.

Он предусматривает дополнительные вознаграждения в месяц:

  • 30 тысяч - на должностях управления и обеспечения;
  • 50 тысяч - на командных пунктах;
  • 100 тысяч - в бою.

Военный на боевом контракте, который временно находится в командировке или отпуске, к "базовым" получает доплату в 10 тысяч - таким образом ему начисляется минимум 30 тысяч в месяц.

Третий тип - базовый контракт - для логистов, штабов, технических специалистов. Срок составит 24 месяца с возможностью перехода на боевой или пехотный контракт. Заявленные 6 месяцев отсрочки - это минимальный срок.

За боевые задачи в штабах, на пунктах управления или участие в боевых действиях предусмотрены дополнительные выплаты. Максимально - до 120 тысяч в месяц, как на боевом контракте.

При заключении контракта до 14 месяцев, предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. Кроме того, предоставляется:

  • +3 месяца - за каждый месяц выполнения боевых задач;
  • +6 месяцев - за каждый год службы с 2022 года до подписания нового контракта;
  • +1 месяц - за каждый год службы до 2022 года.

Например, если действующий военный подписал контракт на 10 месяцев, 2 месяца провел на боевых, а до того имел 2 года службы с 2022 года, он будет иметь право на двухлетнюю отсрочку (6 месяцев гарантированно + 6 месяцев за боевые + 1 год за предыдущие годы).

При заключении контракта на 24 месяца также предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев, а также:

  • +1 день - за каждый день выполнения боевых задач;
  • +1 месяц - за каждый год службы до 2022 года.

Также во время выполнения боевых задач на первой линии надбавки рассчитываются, как в пехотно-штурмовом контракте. Военные также будут иметь возможность перевестись на боевой или пехотно-штурмовой контракты.

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В то же время те военные, которые уже служат по контракту, могут переподписать его на новых условиях, с четкими сроками службы и отсрочкой, которая учитывает уже отслуженное время.

Чтобы система работала прозрачно, запускается мишн-контроль штурмовика и пехотинца. Это нужно для подтверждения пребывания на позициях. Это гарантия выплат и быстрее нахождения раненых.

Дополнительные выплаты по контрактам

Военные также будут получать вознаграждения:

  • 100 тысяч - за каждого взятого в плен оккупанта;
  • 15 тысяч - за каждого врага, уничтоженного в контактном или стрелковом бою.

Военные, которые заключают контракт впервые, будут получать выплату в диапазоне 27 000 - 33 000 грн, в зависимости от воинского звания. Кроме того, раз в год можно получить выплату на оздоровление от 20 000 гривен.

Больше о контрактах можно узнать на сайте Сил обороны по ссылке.

Рекрутинг иностранцев и окно возвращения для СЗЧ

Также планируется открытие рынка рекрутинга иностранцев - целью является более половины легионеров среди штурмовиков и пехотинцев.

Для тех, кто в СЗЧ, откроют окно возвращения, но только в течение 100 дней - действие механизма стартует с даты вступления в силу постановления Кабмина.

На первом этапе этим окном смогут воспользоваться военнослужащие ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Впоследствии к нему присоединится Нацгвардия.

Военные смогут вернуться в пределах той структуры, из которой совершили СВЧ (например, из ВСУ - только в ВСУ). Проверка рапортов осуществляется цифровыми средствами не более 7 календарных дней.

Для возвращения к службе нужно подать рапорт одним из этих способов:

  • через приложение Армия+;
  • в 1-й или 2-й Центр рекрутинга ВСУ (только для ВСУ);
  • непосредственно в выбранную часть (для ВСУ и ДССТ).

Напомним, о масштабных изменениях в ВСУ первым сообщил главком Александр Сырский. Речь шла, в частности, о повышении минимального денежного обеспечения военных, введении новых контрактов и создании механизма увольнения со службы.

Кроме того, сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко выступила с заявлением о реформе повышения зарплат для военнослужащих.

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