Зарплаты до 460 тысяч, три типа контрактов и "окно" для возвращения из СЗЧ: как изменят армию
Украинские пехотинцы будут получать самую высокую зарплату в мире. Кроме того, военным будут доступны три типа контрактов, после которых будет предоставляться отсрочка.
Об этом говорится в видео Министерства обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
Украинские пехотинцы становятся самыми высокооплачиваемыми боевыми специалистами в мире. Средняя зарплата пехотинца - 300 тысяч в месяц (6700 долларов), максимум - 460 тысяч (почти 10300 долларов).
Это будет считаться следующим образом:
- 20 тысяч - базовое обеспечение;
- 10 тысяч - за каждый день на позициях;
- 20 тысяч - за день ударно-поисковых действий;
- 40 тысяч - за штурмовой день.
Минимальная зарплата в тылу вырастет с 20 до 30 тысяч гривен (670 долларов). При этом оплата будет расти вместе с риском - чем ближе к линии соприкосновения, тем больше доплата.
Три типа контрактов
Зарплаты для командования боевых подразделений вырастут вдвое. Кроме того, анонсирован запуск трех новых типов контрактов.
Пехотно-штурмовой контракт - для пехотинцев, штурмовиков, снайперов, разведчиков. Срок - 10 или 14 месяцев после отсрочка от мобилизации.
Он предусматривает следующие сроки службы:
- 14 месяцев - для гражданских;
- 10 месяцев - для действующих военных;
- 6+ месяцев - для военных, уволенных со службы во время действия особого периода.
Второй тип - боевой контракт - для боевых должностей, кроме пехотно-штурмовых. Срок - 24 месяца после отсрочка от мобилизации.
Он предусматривает дополнительные вознаграждения в месяц:
- 30 тысяч - на должностях управления и обеспечения;
- 50 тысяч - на командных пунктах;
- 100 тысяч - в бою.
Военный на боевом контракте, который временно находится в командировке или отпуске, к "базовым" получает доплату в 10 тысяч - таким образом ему начисляется минимум 30 тысяч в месяц.
Третий тип - базовый контракт - для логистов, штабов, технических специалистов. Срок составит 24 месяца с возможностью перехода на боевой или пехотный контракт. Заявленные 6 месяцев отсрочки - это минимальный срок.
За боевые задачи в штабах, на пунктах управления или участие в боевых действиях предусмотрены дополнительные выплаты. Максимально - до 120 тысяч в месяц, как на боевом контракте.
При заключении контракта до 14 месяцев, предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. Кроме того, предоставляется:
- +3 месяца - за каждый месяц выполнения боевых задач;
- +6 месяцев - за каждый год службы с 2022 года до подписания нового контракта;
- +1 месяц - за каждый год службы до 2022 года.
Например, если действующий военный подписал контракт на 10 месяцев, 2 месяца провел на боевых, а до того имел 2 года службы с 2022 года, он будет иметь право на двухлетнюю отсрочку (6 месяцев гарантированно + 6 месяцев за боевые + 1 год за предыдущие годы).
При заключении контракта на 24 месяца также предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев, а также:
- +1 день - за каждый день выполнения боевых задач;
- +1 месяц - за каждый год службы до 2022 года.
Также во время выполнения боевых задач на первой линии надбавки рассчитываются, как в пехотно-штурмовом контракте. Военные также будут иметь возможность перевестись на боевой или пехотно-штурмовой контракты.
В то же время те военные, которые уже служат по контракту, могут переподписать его на новых условиях, с четкими сроками службы и отсрочкой, которая учитывает уже отслуженное время.
Чтобы система работала прозрачно, запускается мишн-контроль штурмовика и пехотинца. Это нужно для подтверждения пребывания на позициях. Это гарантия выплат и быстрее нахождения раненых.
Дополнительные выплаты по контрактам
Военные также будут получать вознаграждения:
- 100 тысяч - за каждого взятого в плен оккупанта;
- 15 тысяч - за каждого врага, уничтоженного в контактном или стрелковом бою.
Военные, которые заключают контракт впервые, будут получать выплату в диапазоне 27 000 - 33 000 грн, в зависимости от воинского звания. Кроме того, раз в год можно получить выплату на оздоровление от 20 000 гривен.
Больше о контрактах можно узнать на сайте Сил обороны по ссылке.
Рекрутинг иностранцев и окно возвращения для СЗЧ
Также планируется открытие рынка рекрутинга иностранцев - целью является более половины легионеров среди штурмовиков и пехотинцев.
Для тех, кто в СЗЧ, откроют окно возвращения, но только в течение 100 дней - действие механизма стартует с даты вступления в силу постановления Кабмина.
На первом этапе этим окном смогут воспользоваться военнослужащие ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Впоследствии к нему присоединится Нацгвардия.
Военные смогут вернуться в пределах той структуры, из которой совершили СВЧ (например, из ВСУ - только в ВСУ). Проверка рапортов осуществляется цифровыми средствами не более 7 календарных дней.
Для возвращения к службе нужно подать рапорт одним из этих способов:
- через приложение Армия+;
- в 1-й или 2-й Центр рекрутинга ВСУ (только для ВСУ);
- непосредственно в выбранную часть (для ВСУ и ДССТ).
Напомним, о масштабных изменениях в ВСУ первым сообщил главком Александр Сырский. Речь шла, в частности, о повышении минимального денежного обеспечения военных, введении новых контрактов и создании механизма увольнения со службы.
Кроме того, сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко выступила с заявлением о реформе повышения зарплат для военнослужащих.