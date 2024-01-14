Россияне готовят десантные бригады для высадки в украинском тылу, - ISW

Российские кадровые войска формируют десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что это не новая концепция для армии РФ, ведь похожие подразделения действовали во время советской интервенции в Афганистане.

По данным российских источников, десантно-штурмовые бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов, предположительно, путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что на Запорожском направлении уже действует такое подразделение - 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ДШБ) в составе 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ).

ДШБ существуют в современной российской армии в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ), поэтому российские сухопутные формирования вполне могут пытаться создать эти формирования.

ISW ранее наблюдал за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и оценивал, что создание таких специализированных формирований призвано ответить на конкретные тактические вызовы, с которыми российские войска сейчас сталкиваются в Украине.

"Однако развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил ВДВ, вероятно, будет означать, что эти специализированные бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе", - говорится в отчете.

Несправедливые льготы

Кроме того, в отчете отмечается, известный российский военный блогер пожаловался на несправедливое отношение к укомплектованным заключенными подразделениям, в отличие от регулярных российских военнослужащих-контрактников. Военнослужащие российских подразделений "Шторм-Z", не подпадают под действие российского военного законодательства и поэтому не имеют права на аналогичные контрактникам льготы.

По словам блогера, бойцы "Шторм-Z" получают лишь от 50 тыс. до 300 тыс. рублей компенсации за ранения по сравнению с 3 млн рублей, которые получают контрактники. Он жаловался, что бойцы "Шторм-Z" не получают никаких социальных льгот, поскольку Минобороны России считает единственной наградой, на которую заслуживают эти военнослужащие - президентское помилование осужденных призывников.

"С аналогичной проблемой сталкиваются рекруты из тюрем в различных частных военных компаниях и добровольческих батальонах. Вероятно, МО РФ заинтересовано в рекрутинге из тюрем, чтобы минимизировать расходы, связанные с выплатой социальных выплат военнослужащим", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте

Украинские военные зафиксировали 626 фактов применения Россией снаряженных ядовитыми химическими веществами боеприпасов. Из них только в январе этого года - 51 случай.

Из-за активности украинских дронов, Россия сбивает собственные БПЛА на левом берегу Днепра.

Между тем на левобережье Херсонской области снова растет интенсивность российских штурмов. Враг перебрасывает в район более хорошо подготовленные подразделения.

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