В Румынии снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной
Румынские фермеры сегодня, 14 января, снова заблокировали пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
Около 14:00 представители пограничной полиции Румынии сообщили о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузов в направлении пункта пропуска "Сирет".
Румынский КПП находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", расположенного в Черновицкой области.
"Оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины производится установленным порядком", - отмечают пограничники.
Напомним, 13 января румынские фермеры также заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Вчера подобная блокировка движения на территории Румынии длилась 6 часов.
Блокада украинской границы
Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие требуют вернуть систему пробелов для украинских перевозчиков.
В конце декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. С 4 декабря на границе заработал КПП для пустых грузовиков на выезд из Украины.
Недавно, 6 января, польские аграрии прекратили блокировку пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было возобновлено.
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