В Дании новый король. Королева Маргрете II передала трон сыну

Король Дании Фредерик X взошел на престол, сменив свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет правления.

Напомним, что Маргрете ошеломила нацию накануне Нового года, когда объявила, что планирует стать первым датским монархом за почти 900 лет, который добровольно отказался от престола.

По сообщению королевского дворца, престолонаследие было официально оформлено в тот момент, когда Маргрете подписала декларацию о своем отречении во время заседания Государственного совета в парламенте.

