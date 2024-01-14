В Дании новый король. Королева Маргрете II передала трон сыну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Король Дании Фредерик X взошел на престол, сменив свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет правления.

Напомним, что Маргрете ошеломила нацию накануне Нового года, когда объявила, что планирует стать первым датским монархом за почти 900 лет, который добровольно отказался от престола.

По сообщению королевского дворца, престолонаследие было официально оформлено в тот момент, когда Маргрете подписала декларацию о своем отречении во время заседания Государственного совета в парламенте.

Что предшествовало

Напомним, 31 декабря 2023 года 83-летняя королева Дании Маргрете II объявила во время традиционной новогодней речи о намерении отречься от престола 14 января 2024-го, то есть после 52 лет пребывания на троне.

Так, Маргрете II взошла на датский престол 14 января 1972 года после того, как умер ее отец, король Фредерик ІХ. На момент коронации ей было 31 год. Маргрете II правит дольше всех из ныне монархов Европы - более 50 лет.

В своем телевизионном объявлении королева объяснила, что перенесенная операция на спине заставила ее задуматься над тем, что, возможно, пришло время передать свои обязанности следующему поколению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.