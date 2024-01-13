Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет", - ГПСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Осложнение движения может быть в обоих направлениях", - сообщили пограничники.

По данным ГПСУ, сейчас значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается.

На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

"Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме", - добавили пограничники.

Блокада кордона с Украиной

Напомним, в прошлом году в Польше фермеры и перевозчики заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной. Они не пропускали через границу украинские грузовики, выдвигая требования как к польскому, так и украинскому правительствам.

В январе польскому правительству удалось договориться с фермерами и разблокировать один из пунктов пропуска. Польские перевозчики продолжают блокирование. Вместе с тем в прошлом году несколько попыток блокирования границы делали и венгерские и словацкие протестующие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.