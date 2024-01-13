"Брэдли" вывела из строя, а дрон добил. ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Прорыва"
Боевая машина пехоты "Брэдли" обезвредила вражеский танк Т-90М "Прорыв" в районе Степного, что на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.
По данным военных, экипаж 47 ОМБр вывел из строя систему российского танка, у которого начала без остановки вертеться башня.
"Наша славная рота ударных БпЛА добила машину с помощью FPV-дрона", - отметили в Сухопутных войсках.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 369160 военных.
В том же числе на Таврическом направлении наши военные уничтожили 338 кафиров и 80 единиц военной техники врага.
- 4 танка;
- 8 ББМ;
- 4 артсистемы;
- и не только.
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