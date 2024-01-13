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"Брэдли" вывела из строя, а дрон добил. ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Прорыва"

Украина, Суббота 13 января 2024 16:43
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"Брэдли" вывела из строя, а дрон добил. ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Прорыва" Фото: ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Прорыва" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Боевая машина пехоты "Брэдли" обезвредила вражеский танк Т-90М "Прорыв" в районе Степного, что на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.

По данным военных, экипаж 47 ОМБр вывел из строя систему российского танка, у которого начала без остановки вертеться башня.

"Наша славная рота ударных БпЛА добила машину с помощью FPV-дрона", - отметили в Сухопутных войсках.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 369160 военных.

В том же числе на Таврическом направлении наши военные уничтожили 338 кафиров и 80 единиц военной техники врага.

  • 4 танка;
  • 8 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • и не только.

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