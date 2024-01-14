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Омбудсмен рассказал, сколько детей уже вернули из РФ, и призвал мир помочь

Украина, Воскресенье 14 января 2024 19:56
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Омбудсмен рассказал, сколько детей уже вернули из РФ, и призвал мир помочь Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Страны мира должны срочно присоединиться к решению вопроса о возвращении всех украинцев домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Имел честь модерировать панель "Гуманитарное направление Украинской формулы мира: борьба за возвращение жертв насильственного перемещения, включая депортированных детей и военнопленных" на четвертой встрече советников по воплощению Формулы мира в Давосе", - заявил омбудсмен.

В своем выступлении Лубинец отметил, что сейчас дома 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

"А наша задача - вернуть всех! Поэтому международное сообщество должно немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении", - сказал он.

Также, по словам омбудсмена, на форуме отдельно подняли вопрос о возвращении украинских военнопленных и ужасного нарушения норм МГП в отношении них: нечеловеческих условий содержания, пыток, казней.

"Работа в Давосе - это важный шаг для возвращения наших людей домой и помощи Украине. Мы ожидаем и работаем ради результатов", - добавил Лубинец.

Депортация украинских детей

Напомним, украинских детей с временно оккупированных территорий уже неоднократно депортировали как в Россию, так и в Беларусь.

Как отмечал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, Россия использует Беларусь для скрытой депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.

При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко лично встречал детей, недавно незаконно вывезенных из Украины.

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