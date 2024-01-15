Збиття російського літака А-50 та обговорення формули миру в Давосі: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 13 січня:

Новини за 14 січня:

ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем, а Іл-22М підбили

Як повідомили РБК-Україна джерела в Силах Оборони, українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак, А-50 і підбили Іл-22М11 вчора ввечері, 14 січня.

Зокрема, А-50 був збитий відразу після його заступу на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. А-50 зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілотом літака Су-30 ПКС РФ було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.

Літак Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового, а зрештою був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря близько 21-ої години 14 січня. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик "швидкої" та пожежної машини.

Блокування кордону з Румунією

Вдень 13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

Однак до вечора блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії було припинено.

Однак, вже 14 січня румунські фермери знову заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною.

У російських тюрмах вимикають опалення, щоб в'язні йшли воювати проти України

Засновниця проєкту "Русь Сидящая" Ольга Романова зауважила, що у багатьох регіонах Росії температура впала до -35°, і російський диктатор Володимир Путін, за її словами, ймовірно, вирішив використати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні.

Романова пояснила, що у багатьох колоніях відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати.

США планують візит делегації конгресменів до Тайваню

Сполучені Штати планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента Вільяма Лая.

Польща під час російського обстрілу України підіймала авіацію

На тлі ракетного обстрілу України російською армією Польща підіймала у небо авіацію.

Як зазначається, авіація Польщі та союзників була залучена з огляду на "підвищену активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з намірами завдати ударів по території України".

Депутатів можуть залишити без броні від мобілізації

Рішення про зняття броні від мобілізації для чинних депутатів або інших представників істеблішменту, швидше за все, буде ухвалено.

Омбудсмен розповів, скільки дітей вже повернули з РФ

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що країни світу мають терміново приєднатися до розв'язання питання щодо повернення всіх українців додому.

Лубінець наголосив, що наразі додому повернули лише 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких 150 цивільних.

Україна розпочала переговори з Румунією щодо гарантій безпеки

В неділю, 14 січня, Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки. Зустріч пройшла у швейцарському Давосі.

На полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо Формули миру українська сторона розпочала двосторонні переговори з Румунією про укладення двосторонньої безпекової угоди.

У Данії новий король

Король Данії Фредерік X зійшов на престол, змінивши свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно відреклася від престолу після 52 років правління.

За повідомленням королівського палацу, престолонаслідування було офіційно оформлено в той момент, коли Маргрете підписала декларацію про своє зречення під час засідання Державної ради в парламенті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.