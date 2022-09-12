ЗСУ наступають, а РФ мститься Харкову ракетами. Що відбувається на східному фронті

Успіхи на сході

Контрнаступ на сході триває стрімкими темпами. Тільки за 11 вересня сили оборони звільнили понад 20 населених пунктів, і сьогодні надходять нові повідомлення про просування українських військ.

Фото: просування на сході (deepstatemap)

Разом з тим в Офісі президента вже говорять про те, що фаза прориву змінилася закріпленням позицій.

"Фаза прориву, швидкого просування, цунамі замінилася фазою закріплення результатів і боїв за заняття найбільш вигідних рубежів - як трамплінів для наступних стрибків", - зазначив радник Офісу Олексій Арестович.

Харківська область

Куп'янськ

Днями українські сили звільнили Куп'янськ, а 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка підняла український прапор.

Ізюм

Збройні сили взяли під контроль центр Ізюма, над будівлею міської ради теж підняли державний прапор. Сьогодні бійці Служби безпеки України показали фото зі звільненого міста.

Борщова

Українські захисники увійшли до села Борщова під Харковом. Військовослужбовці одного з батальйонів територіальної оборони повідомили, що село повністю звільнено.

Чкаловське

В районі Чугуєва 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого встановила український прапор у селищі Чкаловське.

"І так буде скрізь. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста і села", - прокоментував чергову перемогу президент Володимир Зеленський.

Велика Комишуваха

В околицях цього села кілька місяців тривали позиційні бої. Напередодні стало відомо, що Велика Комишуваха знову під контролем української сторони.

Якщо говорити загалом, то станом на 12 вересня звільнено майже всю Харківську область. Окремі підрозділи противника відступили за річку Оскол у бік Луганської області.

Фото: лінія фронту в Харківській області (bbc.com)

Як розповів BBC речник східного угруповання українських військ Сергій Череватий, контрнаступ в Харківській області було детально сплановано, а його результати мають стратегічне значення. Успіхи пояснюються низкою причин - амбітне завдання, опрацювання всіх деталей, обманні маневри, вибір несподіваних місць для прориву та високий бойовий дух.

За його словами, контрнаступ під Харковом має вирішальне значення, оскільки фактично позбавляє росіян можливості продовжувати наступ на Слов'янськ і взяти в оточення угруповання ЗСУ на Донбасі.

Луганська область

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай впевнений, що найближчим часом розпочнеться звільнення його регіону.

"Після остаточної деокупації Лиману (Донецька область, - ред.) естафету переймаємо ми. Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій - перебуваєте в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють", - пояснив він.

Також він показав фото українського прапора в селі Куземівка Сватівського району. За даними української влади, окупанти масово тікають вже з самого Сватового.

Фото: український прапор у селі Куземівка (t.me/serhiy_hayday)

Гайдай також в кількох словах передав настрої окупантів в Луганській області. В очікуванні українського прориву на Сватове, Кремінну та Рубіжне на виїзд з Станиці Луганської утворилися багатокілометрові черги.

Донецька область

Сьогодні стало відомо, що українські військові звільнили кілька населених пунктів і зайшли в Святогірськ. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів, а в мережі з'явилося фото нацгвардійця Віталія Марківа зі Святогірська. Крім того, є інформація про те, що Сили оборони зайшли в Лиман.

Фото: українські військові зайшли в Святогірськ (t.me/Novostidnua)

Вихід на кордон з Росією

У межах Харківської області сили оборони виходять на кордон з Російською Федерацією. Зокрема, під контролем село Козача Лопань і Гоптівка - північніше Харкова у бік російського Бєлгорода. Сьогодні ж стало відомо про звільнення прикордонного села Терновий на північний схід від обласного центру.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначає, що на окремих ділянках кордон з Росією взяли під контроль. Прикордонники продовжують зачищати територію і закріплюватися на нових позиціях.

Помста Харкову

Російська влада кілька днів не коментувала успіхи ЗСУ на харківському напрямку. І лише напередодні Міністерство оборони РФ опублікувало карти, на яких видно, що окупанти залишили раніше займані райони в районі Ізюма, Балаклії, Куп'янська та північно-східній частині регіону.

Проте вже ввечері 11 вересня з Росії полетіли крилаті ракети. Під удар потрапила одна з найбільших теплових електроцентралей України - харківська ТЕЦ-5. В результаті частина області була знеструмлена протягом декількох годин. Загалом ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури напередодні залишили без світла Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську області.

Вже сьогодні удари по Харкову повторилися. У другій половині дня противник вдарив по Київському, Основ'янському та Немишлянському районах. За попередніми даними, постраждали кілька мирних жителів, є загиблий. Метрополітен тимчасово призупиняв роботу.

Удари по Харкову та об'єктах критичної інфраструктури можна назвати помстою за поразку на східному фронті. З Москви вже звучать заяви про те, що цілі "спеціальної військової операції" будуть досягнуті в будь-якому випадку, а глава Чечні Рамзан Кадиров вибухнув черговими погрозами. За його словами, до України нібито будуть відправлені близько 10 000 кадирівців, які до цього "були у відпустці".

Що на звільнених територіях

Українська сторона заявила, що на деокупованих територіях відновляться пенсійні виплати. "Укрпошта" готова доставити гроші жителям звільнених населених пунктів протягом наступного тижня.

Поряд з оптимістичними надходять і трагічні новини. У звільненому селі Залізничне під Харковом виявили чотири тіла зі слідами тортур. Місцеві жителі повідомили, що їх односельців вбили російські військові.

Як стало відомо, в Ізюмі за час окупації вбито, щонайменше, 1 000 мирних громадян. Крім того, близько 80% інфраструктури зруйновано або істотно пошкоджено.

Загалом українські органи влади повертаються у звільнені населені пункти, починає працювати Національна поліція, а інші силові органи продовжують фільтрацію, щоб виявити посібників російських окупаційних військ. Фіксуються масові військові, порушення міжнародного гуманітарного права і правил ведення війни.

Ситуація на вечір 12 вересня

Згідно з крайнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, сьогодні на східному фронті росіяни били ракетами по критичній інфраструктурі мирних міст. Під удари ракет і РСЗВ потрапили об'єкти енергетики, водопостачання, заводи і житлові будинки в Харкові, Костянтинівці, Слов'янську та Краматорську.

На Донбасі українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.