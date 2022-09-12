ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пенсії на звільнених від окупантів територіях виплатять невідкладно

Новость на русском →
Україна, Понеділок 12 вересня 2022 10:43
Пенсії на звільнених від окупантів територіях виплатять невідкладно Фото: пенсії на звільнених територіях Харківської області виплатять невідкладно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області протягом наступного тижня і. Відповідне рішення ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. На етапі вирішення перебуває також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але вони найближчим часом будуть усунуті.

"Пенсії отримають всі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на засіданні штабу обговорили роботу органів влади в деокупованих населених пунктах, відновлення зруйнованої критичної інфраструктури (електро-, газо-, теплопостачання, зв’язку, ремонту житлового фонду), розмінування територій, доставку соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги тощо.

Нагадаємо, Збройні сили України за добу 11 вересня звільнили понад 20 населених пунктів.

За даними британської розвідки, за останній час ЗСУ звільнили територію площею понад 3 тис. квадратних кілометрів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсія в Україні
NEWS
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходить від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходить від оборони в наступ