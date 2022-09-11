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Росіяни випустили 11 крилатих ракет по Україні, частину з них збили

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Неділя 11 вересня 2022 21:49
Росіяни випустили 11 крилатих ракет по Україні, частину з них збили Фото: росіяни випустили 11 крилатих ракет по Україні, частину з них збили (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили 11 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

Підрозділи повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет у Дніпропетровській області. З них 5 ракет класу "повітря - земля" Х-101, та дві - типу "Калібр".

Ще дві ворожі ракети знищили підрозділи Повітряних сил у Полтавській області.

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі та Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, щонад Кременчуком було збито кілька ворожих ракет. Міськрада Павлограда повідомила, що у місті спрацювала ППО, але також є влучання в об'єкт інфраструктури за містом.

Раніше повідомлялося про збиття російської ракети у небі над Дніпропетровською областю.

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Полтавская область Дніпропетровська область
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