ЗСУ зайшли у Борщову Харківської області
Фото: ЗСУ зайшли у Борщову Харківської області (Getty Images)
Українські захисники увійшли в село Борщова Харківської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення військових з 249 батальйону 127 бригади територіальної оборони.
Українські військові повідомили, що вони увійшли до центру Борщової та звільнили її.
Нагадаємо, українські бійці увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим росіяни поспішно евакуювалися з селища.
ЗСУ також увійшли в село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж в двох км від кордону з Росією.
Загалом наші захисники звільнили вже близько 40 населених пунктів Харківської області.
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