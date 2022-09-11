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ЗСУ зайшли у Борщову Харківської області

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Неділя 11 вересня 2022 21:14
ЗСУ зайшли у Борщову Харківської області Фото: ЗСУ зайшли у Борщову Харківської області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники увійшли в село Борщова Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення військових з 249 батальйону 127 бригади територіальної оборони.

ЗСУ зайшли у Борщову Харківської області

Українські військові повідомили, що вони увійшли до центру Борщової та звільнили її.

Нагадаємо, українські бійці увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим росіяни поспішно евакуювалися з селища.

ЗСУ також увійшли в село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж в двох км від кордону з Росією.

Загалом наші захисники звільнили вже близько 40 населених пунктів Харківської області.

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