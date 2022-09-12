Деокупація близько. Гайдай розповів, коли розпочнеться звільнення Луганської області
Деокупація населених пунктів Луганської області може розпочатися найближчим часом. Проте для цього необхідно остаточно звільнити місто Лиман Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Він зазначив, що, можливо, скоро розпочнеться звільнення Луганської області, тому місцевим жителям потрібно приготуватися.
"Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми. Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій - знаходьтеся в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють", - пояснив Гайдай.
За його словами, окупанти намагаються виїхати з Луганської області, грабуючи місцеве населення. При цьому російська армія, яка все ще залишається в регіоні, деморалізована. Окупанти готуються до поразки, хочуть тікати і пиячать.
"Там, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти", - підкреслив глава ОВА.
Гайдай додав, що місцева влада вже проводить наради та готується відновити процес життєдіяльності громад.
Звільнення Лимана
Варто зазначити, що Лиман був захоплений російськими військами у кінці травня. Місто знаходиться у Донецькій області, неподалік адмінмежі з Луганською областю.
Вчора мер Лимана Олександр Журавльов у коментарях ЗМІ зазначав, що бої точаться на околицях міста. Також про це говорив і очільник Луганської області. Проте військові поки не підтвердили цю інформацію.
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