Окупанти за Осколом. ЗСУ звільнили майже всю Харківську область: карта
В ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область. Окупанти відійшли за річку Оскол у бік Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Deepstatemap.
Збройні Сили України взяли під контроль село Уди, а також міста Вовчанськ та Ізюм (всі в Харківській області).
Тим часом на інших ділянках фронту продовжуються бої.
В Інституті вивчення війни також підтверджують звільнення Харківської області по правий берег річки Оскол. Там показали, яку територію вдалося звільнити за останні 11 днів.
The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH— Brady Africk (@bradyafr) September 12, 2022
Нагадаємо, за даними ISW, українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу. Цей успіх став результатом кампанії, що включає максимальне використання західних систем озброєння.
Британська розвідка у свою чергу зазначає, що російські сили вторгнення змушені перейти виключно до оборони. Успіх ЗСУ на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії.
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