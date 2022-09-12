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Окупанти за Осколом. ЗСУ звільнили майже всю Харківську область: карта

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Харків, Понеділок 12 вересня 2022 09:00
Окупанти за Осколом. ЗСУ звільнили майже всю Харківську область: карта Фото: ЗСУ звільнили майже всю Харківську область (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

В ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область. Окупанти відійшли за річку Оскол у бік Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Deepstatemap.

Збройні Сили України взяли під контроль село Уди, а також міста Вовчанськ та Ізюм (всі в Харківській області).

Тим часом на інших ділянках фронту продовжуються бої.

В Інституті вивчення війни також підтверджують звільнення Харківської області по правий берег річки Оскол. Там показали, яку територію вдалося звільнити за останні 11 днів.

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу. Цей успіх став результатом кампанії, що включає максимальне використання західних систем озброєння.

Британська розвідка у свою чергу зазначає, що російські сили вторгнення змушені перейти виключно до оборони. Успіх ЗСУ на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії.

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